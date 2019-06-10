هاميلتون يتوج بجائزة كندا الكبرى

توّج سائق مرسيدس البريطاني لويس هاملتون، بلقب جائزة كندا الكبرى الجولة السابعة من بطولة العالم للفورمولا وان.

ورغم حلول هاملتون في المركز الثاني في السباق خلف الألماني سيباستيان فيتيل سائق فريق فيراري، إلا أن لجنة التحكيم عاقبت الأخير بإضافة خمس ثوان بسبب عودته بشكل غير آمن إلى مسار السباق بعدما اقترب من الاحتكاك مع هاميلتون.

واحتل الهولندي ماكس فيرشتابين سائق فريق ريد بول المركز الخامس متفوقا على ثنائي فريق رينو دانييل ريكاردو ونيكو هالكنبرغ .

ويعد هذا التتويج الخامس للويس هاميلتون هذا الموسم والـ78 في مسيرته في عالم الفورمولا وان ليواصل تصدره لترتيب السائقين.

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