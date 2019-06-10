الجالية الليبية في ماليزيا تختتم دوري الخماسيات

اختتم في العاصمة الماليزية كوالالمبور دوري الخماسيات للجالية الليبية الذي نظم في شهر رمضان وسط أجواء حماسية سادتها الروح الرياضية، وشهد فوز فريق الوحدة بكأس البطولة.

واستمرت منافسات البطولة في أيام شهر رمضان الكريم بمشاركة واسعة من المقيمين هناك والذين تواجدوا في العاصمة الآسيوية لأسباب وأغراض مختلفة، إما للدراسة، أو للعلاج، أو للسياحة، أو التجارة.

وكان نصف نهائي البطولة مميزاً بوصول أندية الوحدة والأخوة والمرسى والسويحلي الذين تنافسوا في مباريات محتدمة، لينتج نصف النهائي مباراة ختامية جمعت الوحدة مع الأخوة، وانتهت بفوز الفريق الأحمر الذي اقتبس القميص البافاري وظفر بكأس البطولة.

وشهد ختام الدوري تكريماً وسط حضور أعضاء السفارة الليبية وعائلات اللاعبين والجالية عموماً الذين تابعوا باهتمام وشغف معظم مباريات البطولة.

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