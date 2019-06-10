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اتحاد التايكواندو يحدد شروط اختيار اللاعبين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حدد الاتحاد الليبي للتايكواندو شروط اختيار اللاعبين قبل المشاركة في المنافسات الاختيارية والتي ستمثل المنتخبات الوطنية في البطولات الدولية.

وطالب اتحاد اللعبة بالتدريب المكثف والاستعداد داخل الأندية قبل المشاركة في أغلب المحافل الخارجية، حيث حدد أن يكون اللاعب متحصلا على الحزام الأسود “دان 1 فما فوق” وتكون رخصته الدولية سارية المفعول للمشاركة الخارجية.

وسيشارك المنتخب الوطني للتايكواندو لفئة الأشبال في بطولة العالم والتي ستحتضنها العاصمة الأوزباكستانية طشقند في أغسطس المقبل، كما ستشارك ليبيا في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب وبطولة العالم في أكتوبر المقبل بمدينة الغردقة المصرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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