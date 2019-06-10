“كوبا أميركا” على أهبة الاستعداد

تفصلنا أيام معدودة عن انطلاق في نسختها الـ46 على ملاعب البرازيل، وسط استعداد من كل المنتخبات.

ويسعى أصحاب الأرض، المنتخب البرازيلي، لوضع اللقب التاسع في خزائن “كوبا كابانا فالسيلسياو”، ويعد مرشحا فوق العادة للعودة لمنصات التتويج، لكن مصائب السامبا لا تأتي فرادى، فغياب النجم نيمار قد يؤثر على خطط المدرب تيتي حتى وإن عوض باللاعب ويليان، إضافة لغياب بعض الأسماء المؤثرة مثل لوكاس مورا ومارسيلو.

وستسعى البرازيل رغم الغيابات المؤثرة لمصالحة جماهيرها عن الخيبات الأخيرة في المونديالين الأخيرين.

وستكون كوبا أميركا فرصة لجيل الكرة الأرجنتينية الحالي بقيادة ميسي وأغويرو ودي ماريا لرد اعتباره أمام الجميع والتتويج باللقب للمرة الـ15 في تاريخه بعد آخر ألقابه في البطولة عام 93 من القرن الماضي، فالمدرب سكالوني وضع مزيجا من الشباب والخبرة للدخول في معترك الكوبا.

وتأمل الأورغواي حاملة الرقم القياسي بعدد مرات التتويج باللقب وبجيل ذهبي يتقدمه سواريز وكافاني وغودين الذهاب بعيدا في نسخة البرازيل ، فعامل الخبرة قد يحسم تفاصيل البطولات المجمعة لكتيبة المدرب تاباريز.

من جهتها، ستعتمد تشيلي حاملة اللقب في النسختين الأخيرتين على أهم أسمائها بقيادة لاعب برشلونة أرتورو فيدال ولاعب مانشستر يونايتد أليكسيس سانشيز الغائب عن مستواه في الفترة الأخيرة فبطولة 2019 قد تختلف كثيرا عن عام 2015 والنسخة المئوية قبل ثلاثة أعوام، إذ يطمح المدرب رينالدو رويدا لخلق توليفة تكرس سيطرة أفضل جيل للكرة التشيلية في السنوات الأخيرة بلقب جديد وسط منافسة كبيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية