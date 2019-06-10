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مانشستر يونايتد يرفض العروض المقدمة إلى لوكاكو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة مانشستر يونايتد عن رفضها للعرض المقدم من قبل الإنتر لضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” الإنجليزية، فإن الفريق الإيطالي مهتم بشدة بضم المهاجم البلجيكي وقد تقدم بعرض مالي إضافة إلى تخليه عن الكرواتي بيرسيتش للحصول على خدمات لوكاكو لكن العرض قوبل بالرفض من قبل مانشستر الذي يقيم سعر لوكاكو بحوالي 70 مليون يورو.

ويرغب الإنتر في تعزيز خط الهجوم نظرا للرحيل المحتمل لمهاجمه الأرجنتيني ماورو ايكاردي علاوة على ذلك يصر المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي على التعاقد مع الدبابة البلجيكية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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