الأهلي بنغازي يتخذ خطوات لإنهاء مشكلة قمامدية

تلقت إدارة النادي الأهلي بنغازي إشعارا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” يفيد بضرورة تسديد النادي لمستحقات اللاعب التونسي هيكل قمامدية الذي مثل ألوان النادي منذ 10 سنوات سابقة.

وجاء الخطاب في اليومين الماضيين استكمالا للحكم الصادر عام 2014 والقاضي بدفع مستحقات اللاعب التي تصل إلى 50 ألف يورو في مدة أقصاها 6 أيام، وبحال عدم الالتزام بالخطاب فإن النادي قد يواجه خطر الحرمان من انتداب اللاعبين وخصم النقاط وربما الهبوط للدرجة الأدنى.

وفي السياق ذاته أعلنت إدارة النادي عبر صفحتها الرسمية، أنها بدأت فعليا في اتخاذ الخطوات التي تضمن حقوق النادي في إنهاء المسألة بأسرع وقت ممكن، وأنها قامت بتوكيل المحامي طارق العلايمي لمتابعة الملف وإيجاد مخرج من هذه القضية.

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