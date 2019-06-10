اختتام دوري السلام بنادي التحرير تاجوراء 

اختتم دوري السلام لكرة القدم الذي أشرف عليه نادي التحرير تحت رعاية لجنة الأزمة تاجوراء وسط أجواء تنظيمية رائعة وبحضور جماهيري كبير.

وجمعت المباراة النهائية التي احتضنها ملعب شركة المقطورات بتاجوراء، فريقي براعم التحرير وبراعم الرباط ب، وآلت الغلبة فيها لفريق الرباط بـ3 أهداف مقابل هدف.

وتوّج الفريق الفائز بكأس البطولة في احتفالية أقيمت بعد النهائي، وسط حضور مجموعة من اللاعبين السابقين للنادي، ورئيس اللجنة التسييرية لنادي التحرير الذين قاموا بتسليم الجوائز والميدليات، كما تم تكريم بعض الشخصيات الرياضية التي ساهمت في نجاح الدوري.

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