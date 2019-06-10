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الفيفا يهدد الأهلي بنغازي بسبب لاعب تونسي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 10 يونيو 2019 (وال) – هدد الاتحاد الدولي لكرة النادي الأهلي بنغازي بتسليط عقوبات عليه تبدا بحرمان النادي من الانتدابات الخارجية وخصم النقاط إلى الإنزال للدرجة الأدنى .

وذلك بسبب عدم سداد مستحقات اللاعب السابق بالفريق الأول لكرة القدم التونسي “هيكل قمامدية” والتي كانت 50.000 دولار، يضاف إليها عقوبة تأخير قد تصل إلى 25.000 دولار .

وأمهل الفيفا إدارة النادي الأهلي ببنغازي مدة 6 أيام لتسديد مستحقات المحترف التونسي .

من جهتها، أوكلت إدارة الأهلي المحامي “طارق العلايمي” لمتابعة الملف واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة وضع النادي القانوني وإيجاد مخرج للقضية .

يشار إلى أن النادي الأهلي تعاقد مع “قمامدية” موسم 2010-2011 حيث لعب عدد من المباريات قبل أن يتوقف الدوري بسبب أحداث فبراير . (وال – بنغازي) ع ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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