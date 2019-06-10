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جرفينيو يؤكد اعتزازه بقميص بلده

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

على خلفية إعلان الطاقم الفني للمنتخب الإيفواري عن تشكيلة المنتخب المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق في 21 من الشهر الحالي على الأراضي المصرية وخلوها من نجم فريق بارما الإيطالي جرفينيو ذكر اللاعب في تصريحات صحفية إنه لن يعتزل دوليا وسيكون رهن إشارة المدرب في قادم المناسبات.

وقال جريفينيو إنه يشعر بالفخر بارتداء قميص منتخب بلاده شاكرا من تواصل معه بعد استبعاده وحاول مساندته معنويا.

وستشارك كوت ديفوار في منافسات كأس أمم افريقيا في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات المغرب ونامبيا وجنوب أفريقيا وتسعى جاهدة للعب دور كبير في البطولة وتحقيقها بعد غيابها لسنوات عن خزانتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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