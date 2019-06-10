جرفينيو يؤكد اعتزازه بقميص بلده

على خلفية إعلان الطاقم الفني للمنتخب الإيفواري عن تشكيلة المنتخب المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق في 21 من الشهر الحالي على الأراضي المصرية وخلوها من نجم فريق بارما الإيطالي جرفينيو ذكر اللاعب في تصريحات صحفية إنه لن يعتزل دوليا وسيكون رهن إشارة المدرب في قادم المناسبات.

وقال جريفينيو إنه يشعر بالفخر بارتداء قميص منتخب بلاده شاكرا من تواصل معه بعد استبعاده وحاول مساندته معنويا.

وستشارك كوت ديفوار في منافسات كأس أمم افريقيا في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات المغرب ونامبيا وجنوب أفريقيا وتسعى جاهدة للعب دور كبير في البطولة وتحقيقها بعد غيابها لسنوات عن خزانتها.

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