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إصرار أنشيلوتي يقرب نجما كولمبيا من نابولي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوضحت تقارير صحفية إيطالية مقربة من نادي نابولي، أن المدرب كارلو أنشيلوتي أقنع رئيس النادي دي لوريتنس بضرورة التعاقد مع اللاعب الكولمبي خاميس رودريجز لتعزيز صفوف الفريق الموسم المقبل خاصة في مركز صناعة اللعب.

وأضافت التقارير ذاتها أن رئيس نادي الجنوب الإيطالي اقتنع فعليا بضم خاميس رودجريز بمقابل مالي لن يتجاوز 50 مليون يورو بجانب راتب سنوي يقدر بحوالي 6.5 مليون يورو.

وذكر بايرن ميونخ في وقت سابق أنه لا ينوي شراء عقد رودريجز بالإضافة لعدم قدرة اللاعب للعودة إلى ريال مدريد لأنه يمر ببعض المشاكل مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، التي أثرت بدورها على سير مشواره رفقة الأبيض الملكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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