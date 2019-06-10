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تشيلي تتحضر من البرازيل لـ” كوبا أميركا”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استهل منتخب تشيلي تدريباته في مدينة ساوباولو البرازيلية استعدادا لبداية حملة الدفاع عن اللقب منتصف الشهر الحالي، حيث سيلتقي زملاء أرتورو فيدال منتخب اليابان في اللقاء الافتتاحي لهم في 17 من الشهر الحالي.

وشهد المران مشاركة نجم مانشستر يونايتد أليكسيس سانشيز رغم عدم وضوح حالته البدينة والذهنية وإمكانية الاعتماد عليه كعنصر فعال في المنتخب التشيلي.

ولن تكون مهمة تشيلي في الحفاظ على اللقب بالهينة نظرا لتواجدها في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الاكوادور والأورغواي واليابان التي جاءت مشاركتها في هذا الحدث بناء على الدعوة المقدمة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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