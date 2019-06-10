صلاح يعلن موعد التحاقه بكتيبة الفراعنة

أعلن نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح موعد التحاقه بالمنتخب المصري لكرة القدم استعدادا لخوض نهائيات أمم افريقيا لكرة القدم التي ستحتضنها بلاده.

وكشف لاعب “الريدز” أنه سيكون ضمن معسكر منتخب مصر في غضون الـ48 ساعة القادمة وذلك عبر اتصال هاتفي أجراه بخافيير أغيري المدير الفني للمنتخب المصري.

ويقضي أيقونة الكرة المصرية إجازته حاليا في الغردقة حسبما ذكر مدير المنتخب إيهاب لهيطة، وأكد الأخير أن صلاح على اتصال بالمدرب فقط وهو الوحيد الذي يعلم موعد وصوله.

ويفتتح المنتخب المصري، صاحب أكثر الألقاب في المسابقة الأفريقية، مواجهات البطولة بلقاء نظيره زيمبابوي يوم 21 يونيو الجاري.

وكان صلاح نشر في وقت سابق فيديو عبر حسابه الرسمي “تويتر” يدعو فيه جماهير بلاده بأن يكونوا حاضرين بكثرة لمؤازرة المنتخب.

والجدير بالذكر أن محمد صلاح توّج هذا الموسم مع “الريدز” بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في مسيرته.

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