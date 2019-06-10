الفيفا يهدد الأهلي بنغازي بالهبوط للدرجة الثانية بسبب لاعب تونسي

بنغازي-العنوان

بات النادي الأهلي بنغازي، مهددًا بالحرمان من الانتدابات الخارجية وخصم النقاط مع الهبوط للدرجة الأدنى، وذلك في حال عدم سداد مستحقات لاعبه السابق، التونسي هيكل قمامدية.

وكان قد هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” النادي الأهلي بنغازي بتسليط عقوبات عليه تبدأ بحرمان النادي من الانتدابات الخارجية وخصم النقاط إلى الإنزال للدرجة الأدنى؛ وذلك بسبب عدم سداد مستحقات اللاعب السابق بالفريق الأول لكرة القدم التونسي هيكل قمامدية.

وتصل المستحقات إلى 50 ألف دولار بالإضافة إلى عقوبة تأخير قد تصل إلى 25 ألف دولار.

وأمهل الفيفا إدارة النادي الأهلي ببنغازي مدة 6 أيام لتسديد مستحقات المحترف التونسي.

من جهتها، أوكلت إدارة الأهلي المحامي “طارق العلايمي” لمتابعة الملف واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة وضع النادي القانوني وإيجاد مخرج للقضية.

يذكر أن الاتحاد الدولي للكرة “فيفا”ـ قد أصدر قرارًا في مطلع شهر سبتمبر 2014 بخصوص مستحقات المحترف التونسي السابق “هيكل قمامدية”، والذي تم إهماله من الإدارات السابقة للأهلي بنغازي.

يشار إلى أن النادي الأهلي تعاقد مع “قمامدية” موسم 2010-2011 حيث لعب عدد من المباريات قبل أن يتوقف الدوري بسبب أحداث فبراير.

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