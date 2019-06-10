السعيطي لـ218: قضية قمامدية في طريقها للانتهاء

قال رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي إن قضية اللاعب التونسي هيكل قمامدية في طريقها للنهاية بتواجده في تونس هذه الأيام لإنهاء ملفها رفقة المحامي الخاص بالنادي.

وأضاف السعيطي في تصريحاته الخاصة لـ”218″، الاثنين، أن قضية اللاعب التونسي المتراكمة مسؤولية الإدارة السابقة التي لم تقم بإنهائها، حيث تفاجأت الإدارة الحالية بخطاب مرسل من قبل الفيفا يقضي بضرورة تسليم المستحقات المالية للمهاجم السابق للفريق التي تصل قيمتها لحوالي 50 ألف يورو.

ومثل اللاعب التونسي فريق الأهلي بنغازي موسم 2009-2010 وظل ملفه معلقا طيلة السنوات الماضية ليوجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسالة أخيرة بضرورة تحصله على مستحقاته المالية وإلا ستطبق لوائحها على النادي ومن أبرزها منعه في دخول سوق الانتقالات القادم وخصم النقاط والهبوط للدرجة الأدنى وهو ما تسعى الإدارة الحالية لتفاديه.

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