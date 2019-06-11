بمشاركة وزير وزير الإعلام والثقافة..استمرار دورة الإعلام الرياضي في بنغازي

بنغازي 11 يونيو 2019 (وال) – تستمر الدورة التدريبية التخصصية في الإعلام الرياضي التي تنظمها وتشرف عليها النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين على مستوى ليبيا، حيث شهدت قاعة المركز الثقافي بنغازي أمس الإثنين ثلاث محاضرات.

كانت المحاضرة الأولى في فن الإلقاء للأستاذ أحمد القطراني استغرقت قرابة ساعة والنصف وبعد استراحة قصيرة بدأت المحاضرة الثانية للإعلامي زين العابدين بركان المقررة ضمن البرنامج العام بعنوان الهوية في الإعلام الرياضي والتعليق.

وألقى سيادة وزير الإعلام والثقافة الأستاذ جمعة الفاخري محاضرته المقررة والتي بدأها بالحديث عن أهمية اللغة العربية في التعليق والابتعاد عن الأخطاء اللغوية الفاحشة الجسيمة وعدم الاستخفاف باستعمال العربية والابتعاد عن المصطلحات الأجنبية.

وكالة الأنباء الليبية تابعت المحاضرة وتحصلت من سيادة الوزير على تصريح خصها به قال فيه :”حضوري كان مؤانسة حول الإعلام الرياضي مع ثلة من الممتهنين للتعليق الرياضي وإعداد البرامج الرياضية والتقديم وكان حديثا شائقا رائقا عرضت فيه بعض الأفكار فيما يخص الاهتمام باللغة العربية والابتعاد عن المصطلحات الأجنبية في التعليق والإغراق في العامية”.

وأضاف الفاخري قائلا :”كان هناك تفاعلا بين الحاضرين وأنا معتز بهؤلاء الشباب الذين يؤثثون المشهد الرياضي بحضورهم واجتهاداتهم وإبداعاتهم”.

وأكد سيادة الوزير أن الإنسان بقدر اجتهاده بقدر ما يحقق النجاحات المأمولة، وأنا أرى في هؤلاء الشباب لديهم الاستعداد لتحسين واقع الإعلام الرياضي بخاصة وبإذن الله سنجد صدى لهذه الدورة لأنها توفرت على عديد المحاضرات المهمة بإمكانها أن تنهض بشخصية الإعلام الرياضي.(وال – بنغازي) ف ح/ أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال