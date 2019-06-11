إدارة الأهلي بنغازي تتعهد بتسوية ملف مستحقات التونسي “قمامدية” نهائياً

بنغازي-العنوان

طمأن مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي برئاسة خالد السعيطي، محبي وعشاق النادي بشأن أزمة اللاعب التونسي هيكل قمامدية، لاعب الفريق السابق.

وكانت إدارة الأهلي تلقت خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بتاريخ 7 يونيه الجاري، يطالبها بسداد مستحقات اللاعب والتي تقدر بـ 50 ألف دولار ، يضاف إليها عقوبة تأخير قد تصل إلى 25 ألف دولار.

وأوضح الخطاب أنه في حال عدم السداد في موعد أقصاه 6 أيام، فسيتم إحالة الملف إلى لجنة التأديب لإصدار عقوبات بحق النادي تصل إلى حد الحرمان من الانتدابات الخارجية وخصم النقاط مع الهبوط للدرجة الأدنى.

وأكدت إدارة الأهلي بنغازي عبر بيان رسمي على صفحة النادي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الإدارة وفى إطار واجباتها تجاه المؤسسة التي انتخبت من أجلها ملتزمة بحل إشكالية مستحقات اللاعب هيكل قمامدية وتتحمل كامل المسئولية القانونية وتعد الجمهور الكريم بتسوية الملف نهائياً.

كما أكدت إدارة النادي عبر بيانها بأنها تقدر حرص الجمهور الكريم على النادي الأهلي وتشاطرهم إياه، ولم يكن الإعلان عن المشكلة بالصفحة الرسمية إلا التزاما منها بمبدأ الشفافية ووضع محبي في النادي الصورة.

وأوكلت إدارة الأهلي بنغازي، لمحامي النادي، طارق العلايمي، متابعة الملف واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة وضع النادي القانوني وإيجاد مخرج للقضية.

يذكر أن الاتحاد الدولي للكرة “فيفا”ـ قد أصدر قرارًا في مطلع شهر سبتمبر 2014 بخصوص مستحقات المحترف التونسي السابق “هيكل قمامدية”، والذي تم إهماله من الإدارات السابقة للأهلي بنغازي.

يشار إلى أن النادي الأهلي تعاقد مع “قمامدية” موسم 2010-2011 حيث لعب عدد من المباريات قبل أن يتوقف الدوري بسبب أحداث فبراير.

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