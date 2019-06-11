بالتراضي.. الأهلي بنغازي ينهي إلتزامه مع الغابوني جونيور

ذكر خالد السعيطي رئيس النادي الأهلي بنغازي في تصريحات لـ218 أن إدارة النادي اتفقت رسميا مع المدافع الغابوني هينري جونيور على عدم قدرتها على تجديد عقده لصعوبة استكمال الدوري الممتاز هذا الموسم وما سيترتب على ذلك من مصاريف مالية ستثقل كاهل خزينة النادي.

وكان الأهلي بنغازي قد تعاقد مع اللاعب الغابوني شهر يناير الماضي لمدة 6 أشهر لتعويض البوركيني فاروقا كوبري وكان من المفترض مشاركته بداية من مرحلة الإياب لكن المسابقة توقفت شهر أبريل الماضي بعد انقضاء مرحلة الذهاب.

وتعيش الأندية الليبية هذه الفترة مرحلة معقدة نظرا لعدم التأكيد على إلغاء الدوري من عدمه من قبل اتحاد الكرة ومطالبة اللاعبين المحترفين والمحليين بمستحقاتهم المالية.

وناشد السعيطي من خلال تصريحاته أعضاء المكتب التنفيذي بضرورة اتخاذ قرارهم بأسرع ما يمكن حتى يتسنى لهم حل الأمور الإدارية العالقة.

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