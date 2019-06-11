مواجهات سهلة للأتزوري والديوك بتصفيات اليورو

تقرير 218

بعد أن خطفت الأضواء في الجولات الثلاث الأولى من التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا تتطلع إيطاليا لمواصلة عروضها القوية عندما تستقبل البوسنة على ملعب أليانز ستاديوم ضمن الجولة الرابعة من التصفيات.

الأتزوري وبعد مجيء مانشيني قدموا انطلاقة قوية كللت بصدارتهم للمجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة إضافة إلى تألقهم التهديفي وصلابتهم الدفاعية المعتادة.تسعى للاقتراب أكثر وضمان تأهل مبكر لليورو، فيما تأمل البوسنة صاحبة المركز الرابع في المجموعة الخروج بأقل الأضرار من أرض الطليان.

وتحاول فرنسا في المجموعة الثامنة فبطلة العالم تضميد جراحها بعد السقوط أمام تركيا بثنائية وضعت الديوك في المركز الثاني للمجموعة متأخرة بفارق ثلاث نقاط عن منتخب بلاد الأناضول ، ويسعى ديشامب لكسب معركة أندورا والعودة من الجولة الرابعة إلى سكة الانتصارات قبل أن لعب المباراة المقبلة على ملعبه أمام ألبانيا.

مواجهات قد تفتح الطريق أمام تأهل للسكوادرا أتزورا في مراحل التصفيات المقبلة فيما ستكون فرنسا مطالبة بالفوز لكي لا تدخل في حسابات معقدة في الجولات المقبلة.

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