اخبار الرياضة

مواجهات سهلة للأتزوري والديوك بتصفيات اليورو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

بعد أن خطفت الأضواء في الجولات الثلاث الأولى من التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا تتطلع إيطاليا لمواصلة عروضها القوية عندما تستقبل البوسنة على ملعب أليانز ستاديوم ضمن الجولة الرابعة من التصفيات.

الأتزوري وبعد مجيء مانشيني قدموا انطلاقة قوية كللت بصدارتهم للمجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة إضافة إلى تألقهم التهديفي وصلابتهم الدفاعية المعتادة.تسعى للاقتراب أكثر وضمان تأهل مبكر لليورو، فيما تأمل البوسنة صاحبة المركز الرابع في المجموعة الخروج بأقل الأضرار من أرض الطليان.

وتحاول فرنسا في المجموعة الثامنة فبطلة العالم تضميد جراحها بعد السقوط أمام تركيا بثنائية وضعت الديوك في المركز الثاني للمجموعة متأخرة بفارق ثلاث نقاط عن منتخب بلاد الأناضول ، ويسعى ديشامب لكسب معركة أندورا والعودة من الجولة الرابعة إلى سكة الانتصارات قبل أن لعب المباراة المقبلة على ملعبه أمام ألبانيا.

مواجهات قد تفتح الطريق أمام تأهل للسكوادرا أتزورا في مراحل التصفيات المقبلة فيما ستكون فرنسا مطالبة بالفوز لكي لا تدخل في حسابات معقدة في الجولات المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك