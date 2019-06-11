اخبار الرياضة

تونس تواجه وصيف كأس العالم وديا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يلتقي المنتخب التونسي مساء اليوم نظيره الكرواتي في مباراة ودية تحضيرية قبل استهلال مشاركته ببطولة كأس أمم أفريقيا في الأراضي المصرية يوم 21 من شهر يونيو الحالي.

ويدخل المنتخب الكرواتي مباراة اليوم دون غيابات ومدججا بنجومه محاولا تحقيق فوز يخدمه في التصنيف العالمي.

ووفقا لتصريحات وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم فإن لاعبي نسور القرطاج سيحاولون بكل ما أوتوا من قوة لتحقيق نتيجة إيجابية واختبار جاهزيتهم لانطلاق بطولة أمم أفريقيا إذ تسعى تونس لتخطى الدور ربع النهائي حيث لم يتحقق ذلك منذ نسخة البطولة الأفريقية عام 2004 حين توج بلقبها.

وتتواجد تونس في مجموعة لن يكون المرور عبرها بالأمر الهين رفقة أنغولا وموريتانيا ومالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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