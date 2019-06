لاعبة كرة قدم برازيلية تُزيح كريستيانو رونالدو عن عرش الهاتريك

استطاعت البرازيلية كريستياني دخول التاريخ من أوسع أبوابه، إذ أصبحت أكبر لاعب من الجنسين يحرز 3 أهداف في لقاء واحد، ضمن نهائيات كأس العالم، متفوقة على النجم كريستيانو رونالدو

حيث قادت كريستياني منتخب بلادها إلى الفوز على جامايكا بنتيجة 3-0، في مستهل مشواره ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، المقامة حالياً في فرنسا، وتستمر لغاية 7 يوليو المقبل.

هذا وسجلت اللاعبة البرازيلية ثلاثية راقصات السامبا في مرمى جامايكا، خلال المباراة على ملعب دي آلب في مدينة غرونوبل الفرنسية، وهي في سن 34 عاماً و25 يوما، وأزاحت بعد نحو عام فقط الدون رونالدو “صاروخ ماديرا”عن عرشه، الذي أحرز ثلاثية “هاتريك” لبلاده في مونديال روسيا عام 2018.

وأصبحت كريستياني أول برازيلية تسجل ثلاثية في المونديال منذ عام 1999، وهو ما حققته مواطنتها بريتينيا وسيسي، التي ساهمت في الفوز الساحق لمنتخب بلادها على المكسيك (7-1).

وتفوقت البرازيلية بين السيدات على أسطورة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، كارلي لويد، التي حققت إنجازها في المونديال السابق عام 2015، عندما قادت بلادها إلى الفوز على اليابان (5-2) في المباراة النهائية، وهي في سن 32 عاما و355 يوما.

