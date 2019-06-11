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“تأسيسية المصغرة” تُناقش استكمال المُنافسات المحلية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة اجتماعا بالعاصمة طرابلس وذلك لمناقشة استكمال المنافسات المحلية للموسم الحالي وإعداد المنتخب الوطني المشارك في كأس العالم بأستراليا .

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على اعتماد صرف مكافآت الحكام بالموسم الرياضي الحالي إضافة إلى استكمال بطولتي الدوري والكأس وتحديد مواعيد المباريات المتبقية من الموسم الرياضي.

من جانب آخر كلفت اللجنة التأسيسية للاتحاد علي الرياني بإعداد مباريات بين منتخبات المناطق واختيار القائمة المبدئية المتكونة من خمسة وعشرين لاعبا إلى حين تكليف مدرب جديد للمنتخب الوطني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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