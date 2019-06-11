اخبار الرياضة

مقترحات للأندية لتحديد مصير الدوري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاطب الاتحاد الليبي لكرة القدم رؤساء الاتحادات الفرعية لكرة القدم بمناطق ليبيا وذلك من أجل التواصل مع الأندية الواقعة في نطاق كل اتحاد فرعي من أجل وضع مقترحات بخصوص المسابقات المحلية المتوقفة في الفترة الحالية.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا للأندية في مختلف الدرجات لإبداء مقترحاتها بخصوص استكمال الموسم الرياضي وعودة نشاط الدوريات المحلية في جميع مستوياتها وأهمها الدوري الممتاز وذلك لإرسال قائمة الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل .

وكان الاتحاد الليبي للعبة قد قرر تأجيل موعد مواصلة الدوري والمسابقات المحلية الأخرى وذلك تزامنا مع الأوضاع الأمنية الحالية في العاصمة طرابلس .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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