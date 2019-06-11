مقترحات للأندية لتحديد مصير الدوري

خاطب الاتحاد الليبي لكرة القدم رؤساء الاتحادات الفرعية لكرة القدم بمناطق ليبيا وذلك من أجل التواصل مع الأندية الواقعة في نطاق كل اتحاد فرعي من أجل وضع مقترحات بخصوص المسابقات المحلية المتوقفة في الفترة الحالية.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا للأندية في مختلف الدرجات لإبداء مقترحاتها بخصوص استكمال الموسم الرياضي وعودة نشاط الدوريات المحلية في جميع مستوياتها وأهمها الدوري الممتاز وذلك لإرسال قائمة الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل .

وكان الاتحاد الليبي للعبة قد قرر تأجيل موعد مواصلة الدوري والمسابقات المحلية الأخرى وذلك تزامنا مع الأوضاع الأمنية الحالية في العاصمة طرابلس .

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