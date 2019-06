مارسيلو يفقد مركزه في التشكيلة الأساسية للنادي الملكي

قام نادي ريال مدريد بالسماح لظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو، البالغ من العمر 31 عاماً، بأن يقرر بنفسه مستقبله، سواء البقاء في أسوار “سانتياغو برنابيو” أو الرحيل.

حيث أن مارسيلو سيفقد مركزه في التشكيلة الأساسية، في حال قدوم اللاعب الفرنسي، فيرلاند مندي، مدافع فريق ليون.

وسيؤئر قرار مارسيلو، الذي يبحث عن دور أكثر أهمية على مستقبل سيرغيو ريغيلون أيضاً، على الرغم من رغبة اللاعب، البالغ من العمر 22 عاماً، في البقاء داخل القلعة البيضاء.

وأكدت تقارير صحفية أن ميندي هو الصفقة التالية لريال مدريد، بعد إعلان التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، يوم الثلاثاء الماضي، وسيوقع على عقد مع الفريق الملكي لمدة 6 سنوات مقبلة، وستبلغ قيمة الصفقة 50 مليون يورو.

