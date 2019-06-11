لاروخا تواصل الإطاحة بالخصوم

واصلت إسبانيا صدارتها للمجموعة السادسة ضمن تصفيات اليورو بعد تغلبها على ضيفتها السويد بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الرابعة على ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة مدريد.

وافتتح قائد المنتخب سيرجيو راموس أول أهداف إسبانيا في الدقيقة الرابعة والستين من عمر المباراة من ركلة جزاء، ومن علامة الجزاء أيضا عزز مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة والثمانين، لينهي ميكيل أويارزابال ثلاثية لاروخا في الدقيقة السادسة والثمانين.

ليواصل الماتادور تحقيقه للعلامة الكاملة باثنتي عشرة نقطة من أربع انتصارات فيما توقف رصيد السويد عند سبع نقاط في المركز الثاني إلى جانب رومانيا.

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