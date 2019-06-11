اخبار الرياضة

لاروخا تواصل الإطاحة بالخصوم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصلت إسبانيا صدارتها للمجموعة السادسة ضمن تصفيات اليورو بعد تغلبها على ضيفتها السويد بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الرابعة على ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة مدريد.

وافتتح قائد المنتخب سيرجيو راموس أول أهداف إسبانيا في الدقيقة الرابعة والستين من عمر المباراة من ركلة جزاء، ومن علامة الجزاء أيضا عزز مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة والثمانين، لينهي ميكيل أويارزابال ثلاثية لاروخا في الدقيقة السادسة والثمانين.

ليواصل الماتادور تحقيقه للعلامة الكاملة باثنتي عشرة نقطة من أربع انتصارات فيما توقف رصيد السويد عند سبع نقاط في المركز الثاني إلى جانب رومانيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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