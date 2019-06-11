السامبا تخوض مرانها الأول بساو باولو

خاضت البرازيل أول تدريباتها بمدينة ساوباولو وذلك عقب انتصارها الكاسح على هندوراس بسباعية نظيفة في آخر مبارياتها التحضيرية قبل انطلاق مشوارها في كوبا أميركا .

وتدرب السيليساو على ملعب باكايمبو الخاص بفريق بالميراس حيث أجرى سبعة لاعبين تدريبات بدنية، كما فضل المدرب تيتي الإبقاء على مجموعة من اللاعبين في فندق الإقامة وذلك لخوض بعض التدريبات الاستشفائية.

وخاض المران الأول للسامبا في مدينة ساوباولو كل من أليكس ساندرو ولوكاس باكيتا وجواو ميراندا وفاغنر وروبيرتو فيرمينيو إضافة إلى بعض لاعبي الفريق تحت عشرين عاما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية