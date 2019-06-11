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السامبا تخوض مرانها الأول بساو باولو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاضت البرازيل أول تدريباتها بمدينة ساوباولو وذلك عقب انتصارها الكاسح على هندوراس بسباعية نظيفة في آخر مبارياتها التحضيرية قبل انطلاق مشوارها في كوبا أميركا .

وتدرب السيليساو على ملعب باكايمبو الخاص بفريق بالميراس حيث أجرى سبعة لاعبين تدريبات بدنية، كما فضل المدرب تيتي الإبقاء على مجموعة من اللاعبين في فندق الإقامة وذلك لخوض بعض التدريبات الاستشفائية.

وخاض المران الأول للسامبا في مدينة ساوباولو كل من أليكس ساندرو ولوكاس باكيتا وجواو ميراندا وفاغنر وروبيرتو فيرمينيو إضافة إلى بعض لاعبي الفريق تحت عشرين عاما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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