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الهادي ينتقل رسمياً إلى العربي الكويتي

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المحترف الليبي السنوسي الهادي في تصريحات لـ218 أنه انتقل رسميا لفريق العربي الكويتي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء فترة إعارته إلى فريق الجبلين السعودي الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى.

وبرز الهادي في تجربة السعودية ما جعله محط أنظار العديد من الأندية العربية ليفوز العربي أخيرا بخدماته.

ومثل الهادي شهر مارس الماضي المنتخب الوطني للمرة الأولى في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا في لقاء جنوب أفريقيا المصيري ودخل كبديل قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بـ10 دقائق.

ويعد لاعب فريقي الاتحاد والمدينة سابقا من أفضل صانعي الألعاب في ليبيا السنوات الأخيرة وهذا ما أهله لخوض تجارب احترافية خارجية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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