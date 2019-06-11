الهادي ينتقل رسمياً إلى العربي الكويتي

أكد المحترف الليبي السنوسي الهادي في تصريحات لـ218 أنه انتقل رسميا لفريق العربي الكويتي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء فترة إعارته إلى فريق الجبلين السعودي الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى.

وبرز الهادي في تجربة السعودية ما جعله محط أنظار العديد من الأندية العربية ليفوز العربي أخيرا بخدماته.

ومثل الهادي شهر مارس الماضي المنتخب الوطني للمرة الأولى في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا في لقاء جنوب أفريقيا المصيري ودخل كبديل قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بـ10 دقائق.

ويعد لاعب فريقي الاتحاد والمدينة سابقا من أفضل صانعي الألعاب في ليبيا السنوات الأخيرة وهذا ما أهله لخوض تجارب احترافية خارجية.

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