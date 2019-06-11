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ليبيا تشارك بأربع رياضات في دورة الألعاب الأفريقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشارك ليبيا في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية في دولة الرأس الأخضر نهاية الأسبوع الحالي بأربع رياضات وهي التجديف والسباحة والكايت بوردنغ وكرة القدم الاستعراضية.

وغادرت البعثة الليبية إلى تونس استعدادا للانتقال إلى مدينة سال لبدء المشاركة في البطولة يوم الرابع عشر من شهر يونيو الجاري.

وسيكون هلال دبنون رئيسا لوفد البعثة الليبية في حين أُوكلت مهمة المندوب عن هيئة الشباب والرياضة التي تكفلت بمصاريف مشاركة البعثة إلى عمر سميع بينما لمهمة المرافق الطبي فقد تم تعيين الدكتور عصام الدناع اختصاصي الطب الرياضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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