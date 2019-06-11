ليبيا تشارك بأربع رياضات في دورة الألعاب الأفريقية

تشارك ليبيا في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية في دولة الرأس الأخضر نهاية الأسبوع الحالي بأربع رياضات وهي التجديف والسباحة والكايت بوردنغ وكرة القدم الاستعراضية.

وغادرت البعثة الليبية إلى تونس استعدادا للانتقال إلى مدينة سال لبدء المشاركة في البطولة يوم الرابع عشر من شهر يونيو الجاري.

وسيكون هلال دبنون رئيسا لوفد البعثة الليبية في حين أُوكلت مهمة المندوب عن هيئة الشباب والرياضة التي تكفلت بمصاريف مشاركة البعثة إلى عمر سميع بينما لمهمة المرافق الطبي فقد تم تعيين الدكتور عصام الدناع اختصاصي الطب الرياضي.

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