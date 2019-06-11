روما يستعين بمدرسة التدريب البرتغالية

أعلن روما الإيطالي رسميا تعيين البرتغالي باولو فونسيكا لمدة موسمين ليكون مدربا للفريق الأول خلفا للإيطالي كلاوديو رانييري.

وذكر نادي العاصمة الإيطالية أن الإدارة أنهت اتفاقها بشكل رسمي مع المدرب البرتغالي والذي سيقود روما الموسم المقبل دون ذكر تفاصيل العقد.

وعمل فونسيكا مدربا لفريق شختار دونيسك الأوكراني منذ ألفين وستة عشر حيث قاده للتتويج بالثنائية المحلية ثلاث مرات إلى جانب لقب السوبر في مرة واحدة.

وكان روما قد أقال المدرب إزيبيو دي فرانشيسكو منتصف الموسم الماضي بسبب سوء النتائج قبل تعيين رانييري بشكل مؤقت إلى نهاية الموسم.

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