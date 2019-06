مانشستر يونايتد يرفض الخلي عن بوغبا لصالح ريال مدريد

تتجه أنظار ريال مدريد إلى النجم الفرنسي بول بوغبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد أن حسم صفقة إيدن هازارد بالرغم من أن المفاوضات الأولية بين الطرفين كانت “سلبية”.

وبحسب الصحافة الإسبانية قإن المفاوضات الأولية التي جمعت كلا الناديين بدت سلبية بالنسبة إلى “المرينغي”، إذ أكدت إدارة “الشياطين الحمر” أنها لن تفرط في بوغبا، نظراً لكونه حجر الزاوية بمشروع المدرب أولي غونار سولسكاير.

وأكدت التقارير أن أحد مسؤولي ريال مدريد تواصل مع إدارة مانشستر وسألها عن قيمة اللاعب، لكنها امتنعت عن الإدلاء بأي تفاصيل مالية لأنها ليست لديها أي نية تتعلق برحيله عن إنجلترا هذا الصيف.

