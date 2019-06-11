 دياز يقترب من فنربخشة التركي

اقترب مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز من الانتقال إلى صفوف فنربخشة التركي الموسم المقبل على الرغم من تأكيده في تصريحاته صحفية سابقة عن نيته البقاء رفقة الملكي الموسم القادم لنيته إثبات وجوده ومحو الموسم السيئ الذي مر به.

وأشارت التقارير الصحفية القادمة من إسبانيا إلى أن وكلاء اللاعب قد بدؤوا فعليا بالتفاوض مع مهاجم ريال مدريد الذي لن يتخلى عن خدماته بأقل من 21 مليون يورو.

وأصبح بقاء دياز في صفوف الملكي محل شك خاصة مع قدوم لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني ووجود الفرنسي كريم بنزيما الذي يعتبر من ركائز المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

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