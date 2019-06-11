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 دياز يقترب من فنربخشة التركي

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقترب مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز من الانتقال إلى صفوف فنربخشة التركي الموسم المقبل على الرغم من تأكيده في تصريحاته صحفية سابقة عن نيته البقاء رفقة الملكي الموسم القادم لنيته إثبات وجوده ومحو الموسم السيئ الذي مر به.

وأشارت التقارير الصحفية القادمة من إسبانيا إلى أن وكلاء اللاعب قد بدؤوا فعليا بالتفاوض مع مهاجم ريال مدريد الذي لن يتخلى عن خدماته بأقل من 21 مليون يورو.

وأصبح بقاء دياز في صفوف الملكي محل شك خاصة مع قدوم لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني ووجود الفرنسي كريم بنزيما الذي يعتبر من ركائز المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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