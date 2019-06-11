رسمياً | العربي الكويتي يعلن ضم السنوسي الهادي

أعلن نادي العربي الكويتي، التعاقد مع خط الوسط الليبي، السنوسي الهادي، من نادي الاتحاد الليبي الذي أعاره خلال الموسم المنصرم، لنادي الجبلين السعودي.

وعاد السنوسي الهادي إلى صفوف فريق الاتحاد بعد انتهاء إعارته لفريق الجبلين السعودي، حيث قدم اللاعب مستوى مميز مع الفريق السعودي في دوري الدرجة الأولى، مما جذب إليه أنظار أندية الدوري الممتاز بالمملكة.

وكانت العديد من التقارير، قد أشارت إلى انضمام اللاعب الشاب إلى فريق التعاون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع إمكانية شراء العقد بشكل نهائي.

الجدير بالذكر أن إدارة فريق الجبلين السعودي قامت بتكريم السنوسي الهادي في وقت سابق عقب انتهاء موسمه مع الفريق بعد المستوي المتميز الذي قدمه اللاعب مع الفريق طوال الموسم الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية