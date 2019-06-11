منتخبنا للمبارزة يواصل تحضيراته للبطولة الأفريقية

واصل منتخبنا الوطنى لرياضة المبارزة تحضيراته، بالمدينة الرياضية بطرابلس، للمشاركة في بطولة أفريقيا للمبارزة (فردي وفرق) في مالي بداية من 23 يونيو الجاري.

ويصاحب بعثة فرسان المتوسط، المدرب سراج الدين التاجوري للمشاركة في بطولة أفريقيا والتي ستقام خلال الفترة من 23 وحتى 28 يونيو المقبل.

واختارت اللجنة الفنية بالاتحاد، المبارزين الأربعة، خالد أبو هديمة وعبد السلام أبو جطلية ومحمد الجبالي وأبو بكر القاضي، لتمثيل ليبيا في البطولة.

وسبق للمنتخب الليبي للمبارزة، تحقيق نتائج طيبة على الصعيد الأفريقي، من بينها ذهبية خالد أبوهديمة في جنوب أفريقيا والبرونزية في أفريقية الشباب بالجزائر، فبراير الماضي

تجدر الإشارة إلى أن حكمنا الدولي الشاب في رياضة المبارزة، إيهاب أبو شكيوة، والحاصل مؤخرًا على الدورة التدريبية الدولية في رياضة المبارزة (دبلوم وشهادة معتمدة دوليًا)، سيشارك في البطولة الإفريقية.

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