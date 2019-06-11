البعثة الليبية تطير إلى الرأس الأخضر للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية

تستعد البعثة الليبية للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية، التي تستضيفها دولة الرأس الأخضر، بداية من الرابع عشر من شهر يونيو الجاري.

وتوجهت الدفعة الأولى من البعثة إلى تونس قبل التحول إلى مدينة (سال) بدولة الرأس الأخضر، التي تستضيف النسخة الأولى من ألعاب أفريقيا الشاطئية.

وتشارك ليبيا بـ4 ألعاب في الدورة، وهي: “التجديف، السباحة، الكايت بوردنج، وكرة القدم الاستعراضية”.

وسيلتحق بالبعثة رياضيو الكايت بوردنج فايز الوليد ورياض القطوسة وياسر بووذن ومدربهم جلال الوليد، السبت المقبل، حيث تبدأ منافسات الكايت بوردنج يوم 19 يونيو.

ويرأس الوفد الليبي هلال دبنون، وإداري البعثة عمر سميّع مندوبا عن الهيئة العامة للشباب والرياضة، التي تكفلت بمصروفات هذه المشاركة ويرافق البعثة طبياً الدكتور عصام الدناع.

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