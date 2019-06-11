التجديف الليبية تشارك في الدورة الأفريقية للألعاب الشاطئية

تقرر مشاركة المنتخب الليبي للتجديف في الدورة الأفريقية للألعاب الشاطئية التي تستضيفها دولة الرأس الأخضر بداية من الرابع عشر من شهر يونيو الجاري.

وتستضيف مدينة سال بدولة الرأس الأخضر ، دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية، في الفترة من ١٤ إلى ٢٤ يونيو الجاري.

وسيمثل ليبيا في رياضة التجديف، الرياضي، عبد السلام محمد، وبإشراف المدرب زاهر فنص، علما أن أعضاء بعثة المنتخبات الوطنية الليبية تضم 13 شخصًا بين إداريين ورياضيين حسب قرارات اللجنة الأولمبية الليبية.

وتشمل دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية، عدة ألعاب هي السباحة والتجديف والشراع وكرة السلة والكرة الطائرة والكاراتيه والتنس وكرة القدم الحرة وألعاب قوى وكرة اليد.وتشارك ليبيا في أربع ألعاب رياضية، وهي التجديف وكرة القدم الاستعراضية والسباحة والشراع.

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