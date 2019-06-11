ملعب علي الزقوزي بـ”حلة جديدة”

خضع ملعب علي الزقوزي بالمدينة الرياضية للصيانة والتجديد خاصة على مستوى العشب بعد أن باتت مثل مدينة مهجورة تخلى عنها أهلها.

وولت اليوم سنوات التهميش والإهمال ليدخل الملعب عصرا جديدا بعد قرار رئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطري لتطوير وصيانة العديد من المنشآت الأخرى.

وتم زراعة الملعب بعشب طبيعي إيطالي من الدرجة الأولى وهو من أجود أنواع العشب في أوروبا، وبالفعل تغير شكل الملعب وأصبح بإمكان الأندية أن تستغله في استحقاقاتها المحلية.

لكن لاحظت كاميرا “218” أن اخضرار الحلة الجديدة أصبح جافا وفي خطر نظرا لتعطل مضخة المياه حيث لم يسق منذ شهر تقريبا.

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