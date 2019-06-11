ملعب طرابلس الدولي جاهز لاستقبال المباريات

أصبح ملعب طرابلس الدولي، أيقونة المنشآت الرياضية في العاصمة، جاهزا لاستقبال المباريات بعد أن استغرق شهورا طويلة لتجهيزه وإخراجه في حلة تليق بمعشوقة الجماهير الليبية، كرة القدم.

وباتت جميع المرافق حاضرة من غرف ملابس اللاعبين وحجرات الحكام والإدارة ودورات المياه والمدرجات ودكة البدلاء وكل ما يتعلق بملعب عصري يستعد لاستقبال المباريات الرسمية والودية ولا ينقصه سوى أن تعج تلك الكر

اسي بالجماهير والمشجعين خاصة أن الاتحاد الفرعي لكرة القدم طرابلس أعطى الضوء الأخضر لفرق المدينة بأن يستعملوا هذه الدرة الجديدة في جميع مواجهاتهم.

ورغم أن الحظر على الملاعب الليبية ما زال قائما وكل مباريات الفرق في الاستحقاقات الخارجية تقام في البلدان المجاورة بيد أن الأمل دائما موجود في عودة ليبيا لسالف عهدها واحتضان كل المسابقات والفعاليات الرياضية من جديد سواء كرة القدم أو بقية النشاطات الأخرى محلية ودولية.

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