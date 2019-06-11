أوكرانيا تصعد لنهائي مونديال الشباب على حساب إيطاليا

صعد المنتخب الأوكراني إلى نهائي كأس العالم للشباب بعد أن أقصى نظيره الإيطالي ضمن مواجهة نصف النهائي بعد فوز صعب بهدف نظيف.

ولم تفصح المواجهة عن نتائجها سريعا، حيث مرت الفترة الأولى خالية من الأهداف والمحاولات، لكن الشوط الثاني شهد في منتصفه انقلابا في الموازين عندما سجل سيرجي بوليستا لبلاده هدف النصر في الدقيقة 64.

وعانت أوكرانيا كثيرا بعد ذلك وأكملت اللقاء بنقص في عناصرها بعد إخراج الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه دينيس بوبوف في الدقيقة 79 ليغادر على إثرها الملعب ويتسنى للإيطاليين تعديل النتيجة بهدف أبيض ألغته تقنية الفار.

وهكذا تأهلت أوكرانيا لنهائي المسابقة التي تحتضنها بولندا هذه الأيام حيث سيكون عليهم مواجهة منتخب كوريا الجنوبية الفائز على الإكوادور بهدف نظيف.

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