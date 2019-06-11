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المنتخب التونسي يفوز على وصيف بطل العالم وديا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاز المنتخب التونسي على نظيره الكرواتي وصيف بطل العالم على ملعب أنيلكو هيرجافيك بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما في إطار استعداد نسور قرطاج لنهائيات أمم أفريقيا مصر 2019

التونسيون افتتحوا النتيجة مبكرا بهدف أنيس البدري في الدقيقة 16 من عمر زمن شوط الأول الذي انتهى دون تغيير حتى صافرة الحكم

الفترة الثانية أعاد الكروات المباراة إلى نقطة الصفر عندما سجلوا التعادل بعد دقيقتين فقط من ضربة البداية عن طريق اللاعب برونو بتكوفيتش ثم قبل نهاية اللقاء بعشرين دقيقة أفرز توغل في مناطق وصيف بطل العالم ضربة جزاء سددها نعيم السليتي المحترف في الدوري الفرنسي مع فريق ديجون لينهي نسور قرطاج مباراتهم الثانية الودية التحضيرية بفوز آخر بعد أن حققوا انتصارا سابقا أمام المنتخب العراقي

الجدير بالذكر أن المنتخبات الأفريقية دائما ما تعجز عن الفوز أمام كرواتيا في أي لقاء رسمي أو ودي ويعد هذا الانتصار بمثابة فك عقدة لبلدان القارة السمراء في كرة القدم .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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