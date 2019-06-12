اخبار الرياضة

انطلاق كأس السوبر لأبطال دوريات رمضان  بسبها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت أمس الثلاثاء منافسات كأس السوبر لأبطال الدوريات الرمضانية بالمنطقة الجنوبية وذلك بمشاركة 8 فرق هي الشرارة بطل دوري القرضة للسلام، والقلعة بطل دوري الطيوري، والإنتر بطل دوري المرحوم أسامة العريفي، والتعليم بطل دوري القطاعات، والتحدي بطل دوري براك الشاطئ، وطاردونا بطل دوري النخبة، والاتحاد بطل دوري المهدية للسلام، والنجع بطل دوري أبطال سبها.

وفي اللقاء الافتتاحي تفوق القلعة على التعليم بـ8 أهداف لـ5 بينما حقق الإنتر الفوز على الاتحاد بـ9 أهداف دون مقابل.

وتجري جميع المباريات بملعب كرة الخماسيات بمدرسة عمر بن الخطاب بمنطقة القرضة في عاصمة الجنوب سبها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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