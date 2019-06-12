بعثة ليبيا للرياضات الشاطئية تصل الرأس الأخضر

وصلت مساء أمس البعثة الليبية المشاركة في دورة الألعاب اللإفريقية الشاطئية إلى جزيرة سال بجمهورية الرأس الأخضر بعد رحلة ماراثونية بدأت من ليبيا مرورا بتونس والمغرب وغينيا بيساو وصولا للرأس الأخضر.

هذا وتشارك ليبيا في 4 رياضات هي كرة القدم الاستعراضية والكايت بوردنج والسباحة والتجديف.

ومن المنتظر التحاق رياضيي الكايت بوردينغ يوم السبت المقبل حيث تبدأ منافساتها في الـ19 من يونيو الجاري.

ويترأس البعثة هلال دبنون، وإداري البعثة عمر سميع مندوب هيئة الشباب والرياضة إضافة إلى طبيب البعثة عصام الدناع.

وستنطلق منافسات الدورة ابتداء من الـ14 من شهر يونيو الجاري.

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