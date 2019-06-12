مسابقات المصغرة باتحاد القدم تعلن عن باقي مباريات الموسم

كشفت لجنة المسابقات للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة عن مواعيد مباريات نصف نهائي مسابقتي الدوري والكأس.

وستستأنف مباريات بطولة الدوري يوم الـ18 من الشهر الجاري في مدينة سرت بمواجهة التحدي مع الجامعة السنوسية

ويلتقي نجوم صرمان مع أبو مليانة يوم الـ29 من هذا الشهر بمدينة طرابلس على أن يقام النهائي يوم الـ13 من يوليو المقبل.

أما في منافسات الكأس فيلتقي بطرابلس نجوم صرمان مع أبو مليانة يوم الـ14 من الشهر الجاري وسيلعب الفائز منهما مع السد المترشح مسبقا للمباراة النهائية التي ستلعب يوم الـ6 من يوليو المقبل في أبو مليانة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية