إيطاليا تضع قدما في اليورو… والديوك تعود للانتصار

تواصلت الجولة الرابعة من تصفيات أمم أوروبا 2020 في الملاعب الأوروبية. حيث واصلت إيطاليا متصدرة المجموعة العاشرة تألقها بريادة المجموعة العاشرة بفوز رابع على التوالي أمام ضيفتها البوسنة على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو.

وتقدم الضيوف في النتيجة عبر الهداف إيدين دجيكو في الدقيقة الـ32، وعقب انطلاق الشوط الثاني بأربع دقائق عادل لاعب نابولي لورينزو إينسيني النتيجة للأتزوري، وفي وقت كانت المباراة فيه ذاهبة إلى التعادل استطاع ماركو فيراتي إحراز هدف الفوز الذي رفعت به إيطاليا رصيدها إلى 12 نقطة قربتها من التأهل إلى بطولة اليورو فيما توقفت البوسنة عند 4 نقاط .

ورحلت فرنسا بطلة العالم إلى أندورا لمواجهة منتخبها ضمن المجموعة الثامنة بعد الخسارة أمام تركيا في الجولة الماضية، ولم ينتظر الديوك كثيرا حيث افتتح كليان مبابي أول أهدافهم في الدقيقة الـ11 محرزا هدفه رقم 100 مع المنتخب والأندية، ليعزز مهاجم إشبيلية وسام بن يدر التقدم في الدقيقة الـ30، وفي نهاية الشوط الأول تمكن فلوران توفين من إحراز الهدف الثالث لأبطال العالم، ليختتم المدافع كيرت زوما رباعية الفرنسيين الذين عادوا لصدارة المجموعة بـ9 نقاط متساوية مع تركيا وإيسلندا.

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