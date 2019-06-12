ليبيا تستعد للمشاركة في الألعاب الشاطئية الإفريقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تستعد ليبيا للمشاركة في الألعاب الشاطئية الأفريقية الأولى التي تحتضنها دولة الرأس الأخضر في الفترة من الرابع عشر وحتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري .

ويترأس بعثة ليبيا في الألعاب الشاطئية مدير التضامن الأولمبي بالأولمبية الليبية هلال دبنون، وعبدالمولي محمد وعضوا ماليًا وعصام الدناع، طبيبًا عمر اسميع إداريا للبعثة، كما يشارك السباح حماد الفلاح وعبدالمعطي برباش ضمن منافسات كرة القدم الاستعراضية وعبدالسلام سعيد وزاهر فنص في لعبة والتجديف .

ويشارك في لعبة التجديف ثلاثة رياضيين في صنف (الكايت) وهم فائز يوسف ورياض قطوسة، وياسر أبو وذن تحت إشراف المدرب جلال يوسف.

ووصلت الدفعة الأولى من البعثة الليبية للرأس الأخضر وشهدت صباح اليوم الأربعاء تدريبات لاعب التجديف عبدالسلام محمد تحت إشراف مدربه زاهر فنص وسيبدأ مساء اليوم السباح حماد الفلاح أولى حصصه التدريبية .

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