بلجيكا تحقق فوزها الرابع بتصفيات اليورو

حققت بلجيكا فوزها الرابع ضمن المجموعة التاسعة من تصفيات أمم أوروبا 2020 بعد فوزها على أسكتلندا بـ3 أهداف نظيفة على ملعب الملك بودوان في العاصمة بروكسل .

وسجل المهاجم روميلو لوكاكو أول أهداف ثالث المونديال الماضي في الدقيقة الـ45 ليعود نفس اللاعب ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ57، فيما اختتم كيفن دي بروين ثلاثية بلجيكا في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

لتواصل بلجيكا صدارتها للمجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة متقدمة على روسيا وكازاخستان وأسكتلندا أصحاب الـ6 نقاط فيما تأتي قبرص في المركز الخامس وتتذيل سان مارينو منتخبات المجموعة.

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