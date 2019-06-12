منتخب المبارزة يواصل استعداداته

يواصل المنتخب الوطني للمبارزة استعداداته للمشاركة في بطولة أفريقيا المقامة بمالي لفئتي الفردي والمفرق انطلاقا من الـ23 من الشهر الجاري وحتى الـ28 منه.

ويمثل ليبيا بالبطولة 4 مبارزين هم خالد أبو هديمة وعبد السلام أبو جطلية وأبوبكر القاضي ومحمد الجبالي بعد أن تم اختيارهم في وقت سابق من قبل اللجنة الفنية باتحاد المبارزة.

ومن المنتظر أن تشهد المشاركة الليبية تحقيق قلائد ملونة خاصة بعد تألق خالد أبوهديمة في بطولة جنوب أفريقيا بإحرازه القلادة الذهبية إضافة إلى برونزية بطولة أفريقيا.

كما تشهد البطولة مشاركة الحكم الليبي إيهاب أبو شكيوة.

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