اخبار الرياضة

منتخب المبارزة يواصل استعداداته

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل المنتخب الوطني للمبارزة استعداداته للمشاركة في بطولة أفريقيا المقامة بمالي لفئتي الفردي والمفرق انطلاقا من الـ23 من الشهر الجاري وحتى الـ28 منه.

ويمثل ليبيا بالبطولة 4 مبارزين هم خالد أبو هديمة وعبد السلام أبو جطلية وأبوبكر القاضي ومحمد الجبالي بعد أن تم اختيارهم في وقت سابق من قبل اللجنة الفنية باتحاد المبارزة.

ومن المنتظر أن تشهد المشاركة الليبية تحقيق قلائد ملونة خاصة بعد تألق خالد أبوهديمة في بطولة جنوب أفريقيا بإحرازه القلادة الذهبية إضافة إلى برونزية بطولة أفريقيا.

كما تشهد البطولة مشاركة الحكم الليبي إيهاب أبو شكيوة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك