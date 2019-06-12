صلاح ينضم لمعسكر الفراعنة قبل “الكان”

انضم لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لمعسكر المنتخب المصري وذلك قبل خوض غمار نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 والتي ستحتضنها الملاعب المصرية بداية من الحادي والعشرين من يونيو الجاري.

وسيبدأ النجم المصري الدخول في معسكر الفراعنة بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أغيري والذي كشف عن تشكيلة المنتخب المصري الأيام الماضية .

وتخوض مصر مباراتين وديتين خلال المعسكر الحالي حيث ستخوض المباراة الودية الأولى أمام منتخب تنزانيا في الثالث عشر من الشهر الجاري وبعدها بثلاثة أيام ستواجه غينيا حيث من المتوقع غياب نجم ليفربول عن المواجهتين .

وتلعب مصر في البطولة ضمن المجموعة الأولى والتي تضم كلا من الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي إضافة إلى منتخب أوغندا.

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