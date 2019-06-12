هل دقت ساعة الفراق بين نيمار والـ”بي اس جي”؟

أكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، الأربعاء، أن الجو العام بين اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا وفريقه باريس سان جيرمان “متوتر جدا”، وأن الطرفين ممتعضان من بعضهما ويبدو أن الفراق بات وشيكا.

وحسب ذات المصدر، فإن نادي العاصمة الفرنسي ضاق ذرعا بنجم السيلساو جراء تصرفاته الصبيانية والتي تنم عن عدم مسؤولية وخاصة أنه يتحدث طوال الوقت عن الرحيل من حديقة الأمراء.

ونقلت الصحيفة الإسبانية على لسان المقربين من نيمار أنه دائم الشكوى من إخفاقات الـ”بي اس جي” في المسابقات الأوروبية وأنه يريد ناديا يتوج معه بألقاب ويضمن له الفوز وتحقيق الأمجاد.

وكتبت “سبورت” أن نادي برشلونة الإسباني لم يزح عينه عن لاعبه السابق وأنه على علم بكل تفاصيل ما يحدث لكن لن يتواصل مع النادي إلى حين يعلن باريس سان جيرمان رغبته بالتخلي عنه رسميا.

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