اخبار الرياضة

لجنة حكام بنغازي تقيم حفلا لنظرائها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقامت لجنة الحكام الفرعية في مدينة بنغازي حفل معايدة احتفاء بنظرائها ولتجعل منهم ومن أسلافهم عيدها الحقيقي لما قدموه من مجهودات جبارة ومخلصة خلال الموسم الرياضي.

وحضر حفل المعايدة لفيف من الحكام الحاليين ورابطة القدامى ورئيس رابطة الأندية وكان على رأسهم رئيس لجنة الحكام فرج الجلالي ومدير مكتب الرياضة بنغازي الدكتور فرج نجم، كما زين الجمع عدد كبير من الذين مارسوا المهنة على الصعيد الدولي.

كما شهد الحفل إلقاء خطابات وكلمات صادقة وجدت صدى كبيرا في نفوس كل الحاضرين الذين لم ينسوا أن يتمنوا لليبيا وشعبها استمرار أعيادها واستتباب الأمن والاستقرار فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك