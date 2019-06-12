لجنة حكام بنغازي تقيم حفلا لنظرائها

أقامت لجنة الحكام الفرعية في مدينة بنغازي حفل معايدة احتفاء بنظرائها ولتجعل منهم ومن أسلافهم عيدها الحقيقي لما قدموه من مجهودات جبارة ومخلصة خلال الموسم الرياضي.

وحضر حفل المعايدة لفيف من الحكام الحاليين ورابطة القدامى ورئيس رابطة الأندية وكان على رأسهم رئيس لجنة الحكام فرج الجلالي ومدير مكتب الرياضة بنغازي الدكتور فرج نجم، كما زين الجمع عدد كبير من الذين مارسوا المهنة على الصعيد الدولي.

كما شهد الحفل إلقاء خطابات وكلمات صادقة وجدت صدى كبيرا في نفوس كل الحاضرين الذين لم ينسوا أن يتمنوا لليبيا وشعبها استمرار أعيادها واستتباب الأمن والاستقرار فيها.

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