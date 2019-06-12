إنجاز جديد لمنتخب اليابان

استطاع المنتخب الياباني أن يحقق إنجازا جديدا في تاريخه بتأهله لأول مرة إلى المباراة النهائية من دورة تولون الدولية 2019 لمنتخبات تحت 22 عامًا المقامة في فرنسا بتحقيقه فوزا ثمينا على نظيره المكسيك بركلات الترجيح لحساب الدور النصف النهائي من المسابقة.

وعانى اليابانيون كثيرا للوصل إلى هذه النتيجة، حيث انتهى الوقت الأصلي 2-2 ولم يكن منتخب المكسيك ندا سهلا خاصة أن الآسيويين خاضوا المواجهة في ظل غياب أبرز لاعبيه تاتسويا إتو نجم هامبورج الألماني الذي تلقى دعوة من مدرب منتخب اليابان الأول للمشاركة في منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019.

وسجلت الأهداف الأربعة في الشوط الثاني وكان الافتتاح من نصيب خوسيه جودينيز لاعب المكسيك في الدقيقة 50 ثم عدل يوكي سوما لليابان في الدقيقة 72 واستمر الكر والفر ليعود الـ”ال تريكولور” ويرجح كفته بواسطة إدواردو أجويري قبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق ليحدث اللاعب البديل كوكي أوغاوا المفاجأة وينقذ منتخبه من الخسارة بهدف في آخر دقيقة من عمر اللقاء وهكذا بالاحتكام إلى ركلات الترجيح صعد الساموراي للنهائي لأول في تاريخهم .

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