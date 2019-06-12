منتخب نيجيريا يمنع الزيارات خلال معسكره في مصر

قرر مسؤولو البعثة التي ترافق المنتخب النيجيري لكرة القدم خلال معسكرهم بالإسماعيلية المصرية منع الزيارات واللقاءات على عناصر المجموعة الوطنية سواء بالنسبة للجماهير أو الإعلاميين

وتستعد نيجيريا لخوض منافسات نهائيات أمم افريقيا لكرة القدم التي ستقام في وقت لاحق من الشهر الجاري في مصر، وأوقعت القرعة بطل أفريقيا 3 مرات في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غينيا، وبورندي، ومدغشقر.

وأكد رئيس البعثة أن المعسكر التدريبي يجب أن يكون فيه اللاعبون وكل الطاقم بكامل تركيزهم، وكثرة الزيارات تشتت أذهانهم ولا تتركهم بسلام خلال التحضيرات، حيث عبرت الهيئة المديرة للنسور الخضراء عن استيائها الشديد مما يحدث أثناء التجمعات والاستعدادات.

الجدير بالذكر أن المنتخب النيجيري شهد خلال الأيام الماضية توافدا كبيرا من الجماهير المصرية لالتقاط الصور التذكارية مع نجوم النسور وهو ما سبب لهم انزعاجا وارتباكا كبيرين.

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